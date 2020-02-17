موقع “انسايدر”: تنظيم “داعش” الإرهابي أقوى مما كان عليه عام2014

2020/02/17 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعد موقع” انسايدر” الأميركي تقريراً عن الوضع الميداني لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن التنظيم أقوى مما كان عليه في الفين وأربعة عشر.

واكد الموقع ان عدد عناصر التنظيم الارهابي حالياً أكبر من العدد الذي كان يمتلكه عندما أعلن تأسيس دولته المزعومة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات الموجودة تحت تصرفه.

ونقل التقرير عن رئيس وزراء اقليم كردستان، مسرور بارزاني، تأكيده أن داعش مازال على حاله ولا يزال لديه حوالي عشرين ألف مقاتل في جميع أنحاء العراق وسوريا.

واكد الموقع ان التوترات بين أميركا وإيران تعود بالنفع على داعش، وقد صرفت الانتباه عن التنظيم وعملياته، مبينا ان المواجهة بين الدولتين سيكون لها تأثير سلبي على الحرب ضد الإرهاب وداعش، والتي يجب أن تكون الأولوية بالنسبة للجميع.

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