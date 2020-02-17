ديالى: الابار تنقذ 10 الاف نسمة قرب الحدود العراقية- الإيرانية من العطش

2020/02/17 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بان الابار الارتوازية انقذت 10 الاف نسمة قرب الحدود العراقية- الايرانية شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي،ان” القرى قرب الحدود العراقية – الايرانية ضمن حدود قزانية مرت بظروف عصيبة للغاية في السنوات الاخيرة بسبب تكرار مواسم الجفاف الحاد ما اسهم في زيادة الاعتماد على حفر […]

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