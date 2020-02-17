استطلاع للرأي في الولايات المتحدة لبيان عدد الاميركيين الداعمين لبقاء قوات أميركية في العراق

2020/02/17 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى معهد شيكاغو للشؤون الدولية استطلاعا للرأي لبيان عدد الاميركيين الذين يدعمون بقاء قوات بلادهم في العراق.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري على الاميركيين أن ثلاثة واربعين بالمئة منهم يؤيد بقاء قوات عسكرية أميركية في العراق، فيما دعا ثلاثة عشر بالمئة الى زيادة عدد القوات داخل الأراضي العراقية.

ووصلت نسبة الداعمين لخفض القوات العسكرية في العراق إلى ثلاثة وعشرين بالمئة، فيما طالب ثمانية عشر بالمئة من الاميركيين بسحب القوات العسكرية من العراق.

هذا، ويتواجد نحو ستين ألف جندي أميركي في قواعد عسكرية بمنطقة الشرق الأوسط يتوزعون في العراق وسوريا ومنطقة الخليج.

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