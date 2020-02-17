بالوثيقة.. محافظ بغداد يوجه بالتعاقد مع المحاضرين خلال أسبوع

2020/02/17 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الإثنين (17 شباط، 2020) بالتعاقد مع المحاضرين خلال أسبوع.

وحصل...





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