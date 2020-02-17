فيديو: ماجد المهندس يحتفل بميلاد لطيفة التونسية.. شاهد ماذا أهداها

2020/02/17 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت المطربة لطيفة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة فيديوهات لها بصحبة الفنان ماجد المهندس اثناء تهنئته لها بعيد ميلادها، وقدم الفنان ماجد عقدا كهدية لها وقام بتقبيل رأسها.وعلقت الفنانة لطيفة على الفيديوهات والصور قائلة: “شكرا للاخ والصديق ماجد على معايدته ليا بعيد ميلادي و شكرا على […]

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