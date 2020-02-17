محافظ بغداد يصدر توجيهاً بالتعاقد مع المحاضرين خلال أسبوع

2020/02/17 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأثنين، توجيهاً إلى مديريات التربية بالتعاقد مع المحاضرين خلال مدة أسبوع.

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