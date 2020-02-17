استئناف العمل بمشروع قصر الثقافة في النجف

2020/02/17 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الإثنين، استئناف العمل بمشروع "قصر الثقافة" من قبل الشركة المنفذة.

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