الدنمارك تعلن عودة قواتها إلى قاعدة عين الأسد

2020/02/17 | 15:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الدفاع الدنماركي، الاثنين، أن قواته ستعود إلى قاعدة عين الأسد في العراق بداية الشهر المقبل.وكانت الدنمارك اعلنت سحب جزء من قواتها من قاعدة عين الأسد بالعراق إلى الكويت، في أعقاب استهدافها من قبل الصواريخ الباليستية الإيرانية، فجر الأربعاء في الثامن من كانون الثاني يناير الماضي.يأتي ذلك الهجوم الإيراني انتقاما لاغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني".وللدنمارك نحو 130 جنديا في القاعدة ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

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