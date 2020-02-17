حشود تواصل الاحتجاجات في بابل ضد تكليف علاوي بتشكيل حكومة احزاب

2020/02/17 | 15:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل سجلت محافظة بابل اليوم الاثنين ، تظاهرات حاشدة تعبيرا عن رفض الجماهير لتكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الحكومة.وقالت مصادر محلية: إن “أهالي محافظة بابل شاركوا في ادامة زخم التظاهرات و التواجد في ساحة الأعتصام”، وببينت أن أعدادا كبيرة توافدت إلى ساحة التظاهر قرب مجسر ثورة العشرين للتأكيد على مواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق جميع مطالب ثورة تشرين واسقاط الفاسدين.من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اليوم الاثنين أن استمرار الاعتداءات على المتظاهرين في العراق سينزع آخر الأقنعة عن وجه السلطة، على حد تعبيره.وقال علاوي، عبر تغريدة على منصة تويتر: إن “تواصل الاعتداءات بحق المتظاهرين الثائرين ستزيدهم اصرارا وستنزع اخر الاقنعة عن وجه السلطة واجهزتها العاجزة”.وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت، ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، بياناً حذرت فيه من استمرار استخدام القوة تجاه المتظاهرين السلميين.وذكرت بلاسخارت في بيان أنها “تدين بشدة استخدام بنادق الصيد، التي تسببت مرة أخرى في إصابة أعداد كبيرة في الاحتجاجات الأخيرة”، داعية السلطات إلى منع استخدام القوة، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة.وأضافت، أن “النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، إضافة الى وجوب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات”.

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