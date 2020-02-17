هل ستعلن الحكومة عجزها عن تسديد رواتب الموظفين ؟.. العجز يصل لــ 50 تريليون دينار ..

2020/02/17 | 15:55 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، امس، عن وجود عجز يصل الى 10 تريليون دينار في رواتب الموظفين في موازنة العام الجاري 2020

وقال القدو في تصريح صحفي، إنهناك إلتزامات مهمة لدى حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب تجاه الشعب العراقي، منها ما يتعلق بالمنح المالية للعاطلين وللطل...

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