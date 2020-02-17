أنباء عن أجتماع نهائي لأختيار أسماء وزراء حكومة

2020/02/17 | 15:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن اجتماع مرتقب، الاثنين اليوم، لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وقادة الكتل السياسية لطرح أسماء المرشحين، وتقديم سيرهم الذاتية.

وقالت المصادر إن علاوي "سيطرح اليوم أسماء المرشحين، وتقديم سيرهم الذاتية، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل ليتسنى لأعض...

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