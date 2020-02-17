مهندس بأمانة بغداد: تعرضت للإعفاء والنقل بسبب مشاركتي في التظاهرات

2020/02/17 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم أحد المهندسين الزراعيين، أمانة بغداد باتخاذ إجراء عقابي عبر إعفائه من مسؤوليته الوظيفية ونقله من محل عمله، على خلفية مشاركته في التظاهرات.

وكشفت وثيقة تضمنت أمرا إداريا، يقضي بإعفاء المهندس الزراعي الأقدم اياد فاضل إدريس، من مهام ومسؤوليات عمله، في أنظمة السلامة المهنية والجودة والبيئة، في قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، ونقله الى دائرة بلدية الشعلة، وهو ما فسره بأنه إجراء عقابي من أمانة بغداد.

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