2020/02/17 | 16:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض ما في دليل بغداد 1940.. تفاصيل رحلة القطار إلى البصرة بالمحطات وأبعادها عن العاصمة وجديد الكتب وأسعارها (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعض ما في دليل بغداد 1940.. تفاصيل رحلة القطار إلى البصرة بالمحطات وأبعادها عن العاصمة وجديد الكتب وأسعارها (صور)) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعض ما في دليل بغداد 1940.. تفاصيل رحلة القطار إلى البصرة بالمحطات وأبعادها عن العاصمة وجديد الكتب وأسعارها (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).