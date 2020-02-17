2020/02/17 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بغداد يوجه كتابا رسميا الى مديريات التربية بإتمام جميع إجراءات تعاقد المحاضرين خلال اسبوع للذين لديهم اوامر ادارية ومباشرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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