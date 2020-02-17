ارتفاع عالمي كبير في أسعار السكر

2020/02/17 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت أسعار السكر إلى مستوى قياسي خلال السنوات الثلاث الماضية في العالم نتيجة للانخفاض الكبير بإنتاجه في الهند وأوروبا والبرازيل، فيما تسجل أسعاره هبوطا مستمرا في روسيا، لوفرته.وتم تسجيل انخفاض كبير في سعر السكر في روسيا، ففي عام 2019 انخفضت الأسعار بأكثر من 30٪، ومستمرة في الانخفاض هذا العام، وفقا لوسائل اعلام روسية.ومنذ […]

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