المالية العراقية تطمئن موظفي اقليم كوردستان بعد تأخر بارسال الرواتب

2020/02/17 | 16:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، ان رواتب موظفي اقليم كوردستان، سوف تصرف قريباً، فيما بينت ان سبب تأخير صرف الرواتب فني.وقال مقرر اللجنة أحمد صفار، لشفق نيوز، "قضية تأخر صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان من قبل بغداد قضية فنية، فهناك جدول لتوزيع الرواتب يبدأ من يوم 15 الى يوم 25".وأكد صفار، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان "صرف رواتب الاقليم سيكون خلال الايام القليلة القادمة، خصوصاً نحن الآن نعمل وفق الموازنة المؤقتة، الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، واقرار موازنة 2020".وأضاف "نرسل رسائل اطمئنان الى موظفي اقليم كوردستان، بان الرواتب سوف تصرف خلال الأيام القليلة القادمة، فلا يوجد مشكلة تسبب في تأخير الرواتب او مشكلة في الإيرادات".واعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان يوم الاثنين ان الحكومة الاتحادية في بغداد لم ترسل الى الان اموالا الى الاقليم الامر الذي ادى الى حدوث تأخير في دفع الرواتب.وعزا المتحدث باسم الوزارة احمد عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عقده اليوم عدم ارسال الاموال الى الاقليم لاسباب ادارية، قائلا "نحن على تواصل مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المشكلة".واضاف ان حكومة الاقليم تعتمد على ثلاثة موارد في تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين اثنان منها من داخل الاقليم، والاخر من بغداد.

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