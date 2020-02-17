2020/02/17 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأثنين، توجيهاً إلى مديريات التربية بالتعاقد مع المحاضرين خلال مدة أسبوع.وذكر إعلام محافظة بغداد في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز” أنه “تقرر إتمام إجراءات بالتعاقد للمحاضرين بالمجان خلال مدة أسبوع، الذين لديهم أوامر إدارية، وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 بغض النظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يوجه بالتعاقد مع المحاضرين خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يوجه بالتعاقد مع المحاضرين خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).