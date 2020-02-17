الفتلاوي تنفي تسنمها منصب وزيرة الصحة في حكومة علاوي

2020/02/17 | 16:12 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- نفت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، اليوم الاثنين، “متهكمة” الانباء التي افادت بتسنمها منصب وزيرة الصحة في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على موقع تويتر، الى بعض مرضى النفوس الذين اخرجوا قيحهم وهاجموني بحثاً عن (الطشة )بناءً على خبر فيسبوكي لا صحة له وهو من صناعة الجيوش ...

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