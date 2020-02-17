عبدي: الإدارة الذاتية باتت أمرا واقعا وعلى الحكومة الابتعاد عن الحل العسكري

2020/02/17 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ان العودة لسوريا ما قبل العام الفين وأحد عشر غير ممكنة.

ووصف عبدي في تصريح، الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرقي سوريا، وعلى الرغم من رفض المسؤولين بالحكومة السورية الاعتراف بها، وصفها بأنها باتت مشروعاً واقعياً لا يمكن القضاء عليه، ولا يمكن تحقيق حل في البلاد من دون أخذه بنظر الاعتبار، لافتا الى ضرورة معالجة مأساة السوريين، من خلال الابتعاد عن النهج العسكري، والعمل على التغيير الديمقراطي في البلاد، وفق إجراءات لا تهدد ولا تشكل خطراً على سوريا أو شعبها.

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