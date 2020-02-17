2020/02/17 | 16:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علي عبد الأمير عجام على صفحته في الفيسبوك: منذ هذا الكتاب وعنوانه 1960 والمجلة الدعائية التي حملت العنوان ذاته وصولاً إلى إدعاءات الرئيس الراحل جلال طالباني، تتواصل عبارة “العراق الجديد” لتكشف لنا عن 60 عاما من الأكاذيب، فلا جديد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“العراق الجديد” .. 60 عاماً من الأكاذيب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“العراق الجديد” .. 60 عاماً من الأكاذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).