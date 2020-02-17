تعرف على تشكيلة الشرطة للقاء الوحدة الاماراتي اليوم والقنوات الناقلة

2020/02/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن الملاك التدريبي لفريق الشرطة بكرة القدم اليوم الاثنين (17 شباط 2020) التشكيلة الرسمية للقاء ال...





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