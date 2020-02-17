2020/02/17 | 16:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر كمال ينفي لـ«المستقلة» منعه من إحياء حفل زفاف من قبل شرطة السياحة (المستقلة) – منى شعلان/كشف مطرب المهرجانات عمر كمال ، حقيقة منعه من الغناء فى حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، ليلة أمس، من قبل شرطة السياحة.حيث نفى عمر كمال ، في تصريحات خاصة لـ«المستقلة» الأمر تماما ، مؤكدا لن يمنعه […]

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