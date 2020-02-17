2020/02/17 | 16:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضل 5 تطبيقات للواقع الافتراضي و التطبيقات الواقعية المعززة للمهندسين المعماريين المستقلة… م.حنان الفلوجي / أصبح الواقع الافتراضي و ادوات الواقع المعززة لصناعة AEC أفضل بشكل متزايد و أكثر تحسنا .و مع استمرار انخفاض الاسعار ، هناك عدد قليل من الاسباب التي تجعل كل مهندس معماري ، مقاول ، مصمم ، و مالك […]

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