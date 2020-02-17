السوداني: تشاور علاوي مع الكتل عامل مساعد بتمرير الكابينة الوزارية

2020/02/17 | 16:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن عودة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للتشاورمع الكتل السياسية سيسهم بتمرير كابينته الوزارية .

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