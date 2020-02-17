2020/02/17 | 16:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف وجود أي نوايا لانهاء التظاهرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء خلف: لا صحة بوجود نوايا لإنهاء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء خلف: لا صحة بوجود نوايا لإنهاء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).