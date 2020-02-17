خاص لـ”العهد نيوز”.. وفاة واصابة 11 مدنيا بحادث سير مروع غربي الرمادي

2020/02/17 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز– الانبار اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي اليوم ، اليوم الاثنين، عن وفاة واصابة 11 مدنيا بحادث سير مروع غربي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”،أن سيارة جيمسي تقل مسافرين اصطدمت بسيارة جيمسي ايضا تقل عدد من منتسبي القوات الامنية حال وصولهما الى منطقة الضبعة بقضاء الرطبة […]

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