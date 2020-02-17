توقعات اقتصادية “متشائمة” من وزير سابق: حكومة علاوي مطالبة بمهمة نفطية

2020/02/17 | 16:48 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقّعَ وزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم، الاثنين، انخفاض اسعار النفط إلى 53 دولاراً للبرميل الواح...

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