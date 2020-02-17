2020/02/17 | 16:48 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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توقعات اقتصادية “متشائمة” من وزير سابق: حكومة علاوي مطالبة بمهمة نفطية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
توقّعَ وزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم، الاثنين، انخفاض اسعار النفط إلى 53 دولاراً للبرميل الواح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توقعات اقتصادية “متشائمة” من وزير سابق: حكومة علاوي مطالبة بمهمة نفطية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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