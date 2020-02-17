2020/02/17 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 9 سنوات.. إعادة تشغيل مطار حلب الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد 9 سنوات.. إعادة تشغيل مطار حلب الدولي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد 9 سنوات.. إعادة تشغيل مطار حلب الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).