السجن وغرامة مالية بحق 5 مدانين بتهمة المخدرات في ديالى

2020/02/17 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، عن إصدار حكم بالسجن وغرامة مالية بحق خمسة من المدانين بتهمة المخدرات وثلاثة من المدانين بالسرقة.وقال اعلام قيادة شرطة ديالى في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “خلال الممارسات الامنية لقسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين وفق مادة المخدرات واكمال […]

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