بالصور.. عمال النظافة في بابل يدعمون المتظاهرين بمأدبة غداء

2020/02/17 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأقام عمال النظافة في محافظة بابل، اليوم الاثنين، مأدبة غداء في ساحة الاعتصام الرئيسة وسط مدينة الحلة دعما للمتظاهريين.وقال مراسل "كلكامش برس" ان عمال النظافة في قسم الفيحاء البلدي، اقاموا مأدبة غداء للمتظاهرين في ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الحلة، كمبادرة لدعم المتظاهرين.

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