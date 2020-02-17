أمينة بغداد تعاقب موظفاً كبيراً بالنقل إلى بلدية الشعلة لتأييده المتظاهرين (وثيقة)

2020/02/17 | 16:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يقول المهندس الزراعي الأقدم في أمانة بغداد والذي يتولى مسؤولية قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي أياد فاضل دريس “ضمن سياسة محاربة المتظاهرين صدر كتاب باعفائي من المنصب والنقل الى بلدية الشعله لغرض التخلص مني نهائيا”.

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