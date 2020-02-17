2020/02/17 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يتعثر أمام سيلتا فيغو لاتسيو يهزم إنتر ويشعل منافسة ثلاثية على الكالتشيو روما – وكالات سقط إنتر ميلان أمام مضيفه لاتسيو بهدفين لهدف، اول امس الأحد، في قمة منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي.تقدم إنتر ميلان بهدف سجله أشلي يونج في الدقيقة 44 ورد لاتسيو بثنائية سجلها شيرو إيموبيلي من ركلة […]

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