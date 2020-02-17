2020/02/17 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون الإنتخابات الجديد صياغة أخرى لقانون بريمر – باهرة الشيخلي رفض المحتجون العراقيون قانون الانتخابات، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي لأنه لم يمرر في البرلمان وإنما أريد له أن يمرر على الشعب، فقد وضعت فيه الكثير من الألغام، وهو يبدو كما لو أنه يُخرج الفاسدين من الباب إلا أنه يعيدهم من الشباك.وبالرغم من أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون الإنتخابات الجديد صياغة أخرى لقانون بريمر – باهرة الشيخلي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون الإنتخابات الجديد صياغة أخرى لقانون بريمر – باهرة الشيخلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).