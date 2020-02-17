2020/02/17 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زواج لا يدوم على الغش – فاطمة فاضل إبراهيم في القرن الحالي ويومنا هذا ، اصبحت الزوجة عاملًا خطيرًا في المجتمع ، حيث كانت ظاهرة خيانة الرجل امرًا اعتيادياً من قبل الزوج اما في واقعنا هذا اصبحت الخيانة من قبل بعض النساء بما في ذلك أولئك اللواتي يقتلن ازواجهن منهن من تخون في خفية حيث […]

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