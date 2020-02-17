وزارة الداخلية: القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة محل للمصوغات الذهبية في بغداد

2020/02/17 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين، لقيامهما بالسطو المسلح في العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز مكتب الحرية في مديرية مكافحة إجرام بغداد، التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين، بعد قيامهما بالسطو على محل لصياغة الذهب شمالي بغداد، وسرقة مصوغات ذهبية تحت تهديد السلاح، مشيرة الى إحالة الأوراق التحقيقية الى القضاء، بعد اعترافهما بارتكاب الجريمة.

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