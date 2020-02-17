جنايات ميسان تحكم بالسجن7 سنوات وغرامات مالية على 3 من المتاجرين بالمخدرات

2020/02/17 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات ميسان، أحكاما بالسجن ودفع غرامات مالية، على ثلاثة مدانين عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، ان المحكمة نظرت ثلاث قضايا تتعلق بالمواد المخدرة، وحكمت على كل مدان بالسجن سبع سنوات مع غرامات مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وحبسهم لمدة سنة واحدة، وفي حال عدم دفع الغرامة، بعد اعترافهم بتعاطي المواد المخدرة والمتاجرة بها، مبينا ان الاحكام جاءت وفقا لأحكام المادة الثامنة والعشرين “أولا”، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

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