ممتاز الكرة.. النفط يُعطب الكهرباء في ملعب التاجي

2020/02/17 | 17:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قاد محمد داود فريقه النفط للفوز على الكهرباء 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.ونجح داود في تسجيل ثنائية النفط في المباراة، إذ سجل الهدف الأول في الدقيقة 21، ليعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 من علامة […]

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