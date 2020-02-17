الدنمارك: سنعيد قواتنا لـ

2020/02/17 | 17:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى الدنمرك قوات قوامها 130 فردا يتمركزون في قاعدة عين الأسد - الصورة لموقع العربية

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