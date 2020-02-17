مكتب القائد العام: لا صحة لوجود نوايا لإنهاء التظاهرات

2020/02/17 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الاثنين، وجود أي نوايا لانهاء التظاهرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلف قوله، إن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون".وأضاف أنه "لا توجد أي نوايا للقوات الأمنية لانهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي".

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