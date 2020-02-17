2020/02/17 | 17:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلـن مجلس النواب عن اجتماع مرتقب مساء اليوم لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وقادة الكتل السياسية لطرح اسماء المرشحين الجدد للحقائب الوزارية في كابينته المؤقتة.إلى ذلك ابلغت الكتل السياسية رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بضرورة قيامه بتدقيق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات: رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي سيجتمع بقادة الكتل السياسية لطرح اسماء المرشحين في كابينته المؤقتة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريبات: رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي سيجتمع بقادة الكتل السياسية لطرح اسماء المرشحين في كابينته المؤقتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).