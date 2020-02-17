أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

2020/02/17 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا خلال تداولات الفترة الأسيوية، الإثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس الكورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلا أن ترقب الأسواق لقرار منظمة أوبك حول خفض الإنتاج حد من تلك المخاوف.هذا، وسجلت العقود الفورية للخام الأمريكي خلال الساعة […]

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