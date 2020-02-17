2020/02/17 | 17:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات السورية تحكم السيطرة على حلب وتتعهد بالقضاء على ما تبقى من المسلحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات السورية تحكم السيطرة على حلب وتتعهد بالقضاء على ما تبقى من المسلحين) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات السورية تحكم السيطرة على حلب وتتعهد بالقضاء على ما تبقى من المسلحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).