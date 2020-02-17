تحقق 90 بالمائة من أهداف إطلاق القمر الصناعي الايراني “ظفر”

2020/02/17 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن المتحدث باسم المجموعة الفضائية بوزارة الدفاع الايرانية احمد حسيني بان 90 بالمائة من الاهداف البحثية في اطلاق القمر الصناعي الايراني “ظفر” قد تحققت.وفي تصريح ادلى به اليوم الاثنين استعرض حسيني اهداف اطلاق القمر الصناعي “ظفر 1” وقال، ان الاطلاق الذي انجز كان خطوة قوية وواسعة الى الامام رغم ان القمر […]

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