البرلمان يلقي الكرة في ملعب محمد علاوي: ننتظر أسماء الوزراء لعقد جلسة خاصة

2020/02/17 | 17:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت رئاسة البرلمان العراقي، الاثنين، عن عدم تلقيها اسماء وسير المرشحين للكابينة الوزارية لرئيس الوزر...

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