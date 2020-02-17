2020/02/17 | 17:19 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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البرلمان يلقي الكرة في ملعب محمد علاوي: ننتظر أسماء الوزراء لعقد جلسة خاصة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت رئاسة البرلمان العراقي، الاثنين، عن عدم تلقيها اسماء وسير المرشحين للكابينة الوزارية لرئيس الوزر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البرلمان يلقي الكرة في ملعب محمد علاوي: ننتظر أسماء الوزراء لعقد جلسة خاصة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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