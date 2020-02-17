الاتحاد الأوروبي يضيف أسماء 8 رجال أعمال وكيانين لقائمة العقوبات المفروضة على دمشق

2020/02/17 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أضاف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق.

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