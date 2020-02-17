مصدرامني لـ”العهد نيوز”: أصابة مدنيين اثنين بإنفجار لغم ارضي غربي الانبار

2020/02/17 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز– الانبار افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاثنين، بان مدنيين اثنين اصيبا بجروح مختلفة جراء انفجار لغم ارضي غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” لغم ارضي انفجر في منطقة جزيرة قضاء القائم غربي الانبار اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة”.واضاف الى ان” القوات […]

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