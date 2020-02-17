العميري: كابينة علاوي لكن بعض القوى تحاول الرجوع الى المربع الاول

2020/02/17 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب في تحالف سائرون، غايب العميري، اليوم الاثنين، عن اكتمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وقال العميري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "كابينة علاوي اكتملت تشكيلتها منذ أيام وهي مستقلة حسب المعلومات المؤكدة لدينا، لكن هناك بعض القوى تحاول الرجوع بالتشكيلة الوزارية الى المربع الأول من اجل خضوع عدد من الوزارات لها".وأضاف ان "الجميع يعلم ان استمرارية هذه الأحزاب كانت متوقفة في الفترة السابقة على ما تحصل عليه من هذه الوزارات"، مشدداً "على ضرورة ان تعي خطورة هذه المرحلة وتطلق حرية الاختيار لعلاوي في تشكيل الكابينة".وطالب علاوي بـ"إعلانه تحمل المسؤولية كاملة امام الشعب العراقي في تشكيل الكابينة الحكومية خلال جلسة منحه الثقة في مجلس النواب، وانها اختيرت منه دون ضغوط، وان وجدت عليه ان يذكرها بالسماء".واكد العميري ان "الحكومة يجب ان تكون مؤقتة ومهامها محددة بالانتخابات المبكرة ومحاسبة القتلة والفاسدين".

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