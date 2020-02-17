دهقان يردّ على واشنطن: سليماني جلب الاستقرار إلى العراق والانتقام لمقتله سيكون سياسة دائمة لطهران

2020/02/17 | 17:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- “ساحات التحرير” كشف وزير الدفاع الإيراني السابق حسین دهقان أن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني كان له دور كبير في إقناع روسيا بأهمية وجودها في سوريا، واصفا إياه بقائد “دبلوماسي”، إذ أنه استطاع إقناع الروس … Readmore

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