اعلى سلطة عسكرية في العراق

2020/02/17 | 17:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أي نوايا لدى قوات الأمن لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي.وأضاف بحسب وكالة الانباء العراقية أن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون".يذكر أن رئيس الوزراء المكلَّف، محمد علاوي، أعلن السبت، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرحها الأسبوع الحالي.ويرفض المحتجون تكليف علاوي، وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها اكثر من 500 شخص.

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