السيسي يفتتح مصانع أسلحة جديدة في مصر

2020/02/17 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة “مصنع 300 الحربي” لتصنيع أسلحة وذخيرة.وبحسب روسيا اليوم قام الرئيس المصري أيضا بافتتاح مصنعا لمكونات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).وتفقد السيسي، الجرافة المصرية الجديدة long life […]

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